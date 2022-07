Amriswil TG: Mann (38) setzt sich mit 2,1 Promille hinters Steuer und kracht in Dorfbrunnen

Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Auto am Freitag kurz nach 20 Uhr auf der Kreuzlingerstrasse in Richtung Amriswil unterwegs und bog links in die Schulstrasse ab. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Brunnen am rechten Strassenrand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Passiert ist der Unfall in der Ortschaft Oberaach, der zur Gemeinde Amriswil gehört.