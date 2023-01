Alt St. Johann SG: Er stürzte in ein Karstloch – Mann (38) stirbt auf Schneeschuhwanderung

Ein 38-jähriger Schweizer aus dem Kanton St. Gallen ging am Sonntagmorgen allein auf eine Schneeschuhwanderung auf den Selun bei Alt St. Johann SG. Nachdem er am selben Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde er bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen als vermisst gemeldet.

Am gleichen Abend rückten mehrere Patrouillen und Spezialkräfte der Kantonspolizei St. Gallen aus. Zudem wurden der Polizeihelikopter mit der Crew der Kantonspolizei Zürich sowie ein Helikopter der Rega aufgeboten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilt.

Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden

Die anschliessenden Suchmassnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung Ostschweiz umgehend vorangetrieben. Am Montag, um die Mittagszeit, wurde der 38-Jährige in einem Karstloch in rund zehn Metern Tiefe lokalisiert. Er konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.