Matten: Mann tot aus Simme gerborgen

Mit Personensuchhunden suchte die Kantonspolizei Bern am Sonntag nach einem Mann, der in Matten BE (Gemeinde St. Stephan) als vermisst gemeldet worden war. Um 14.10 Uhr, so heisst es in der Medienmitteilung, ging die Meldung ein, dass eine leblose Person im Bereich Pfündel in der Simme gesehen worden sei.