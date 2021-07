Wien : Mann (39) erleidet Herzinfarkt auf Baustelle und muss weiterarbeiten

Trotz Hitze und stechenden Schmerzen in der Brust musste ein Bauarbeiter auf einer Baustelle in Wien weiterarbeiten. Die Diagnose lautete Herzinfarkt. Nun werden die Arbeitsbedinungen auf Baustellen kritisiert.

Für einen Mann aus Wien wurde sein Job jetzt lebensgefährlich. An einem Hitzetag mit fast 40 Grad arbeitete Milan Z. auf einer Baustelle. Als es ihm plötzlich schlecht ging, wandte er sich an seinen Bauleiter. «Ich sagte ihm, dass ich grosse Schmerzen hatte. Er sagte zu mir, ich soll mich nicht so anstellen und weiterarbeiten», erzählt der 39-Jährige gegenüber «Heute».