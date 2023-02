Freiburg Deutschland: Mann soll Mutter erstochen haben

Am Dienstag wurde eine 78-jährige Frau mit tödlichen Verletzungen in ihrer Wohnung in Freiburg (D) gefunden. Dies teilten die Freiburger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Ihr 39-jähriger Sohn stehe unter dringendem Tatverdacht, sie mit einem Messer getötet zu haben. Er sei noch am Dienstagnachmittag am Tatort festgenommen worden.