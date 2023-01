Umiken AG : Mann (39) zeigt sich mit Gewehr am Fenster – Polizei riegelt Quartier ab

In Umiken hat sich ein Mann mehrmals mit einem Gewehr am Fenster gezeigt und damit einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst.

In einem Einfamilienhausquartier in Umiken, einem Dorf auf dem Gebiet der Stadt Brugg, hat ein Mann einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Am Samstag, kurz nach 13 Uhr ist die Meldung eingegangen, dass sich ein Bewohner mehrfach mit einem Gewehr am Fenster zeigte, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag schreibt. Die alarmierte Polizei habe daraufhin versucht, eine Kontrolle vor Ort vorzunehmen. Der 39-jährige Schweizer habe sich jedoch immer wieder zurückgezogen und die Kontaktaufnahme mit der Polizei unterbrochen.