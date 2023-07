Basel: Mann (40) folgte 18-Jähriger auf die Toilette – wegen Sexualdelikt verhaftet

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 3.00 Uhr in einer Bar am Barfüsserplatz eine 18-jährige Frau Opfer eines Sexualdeliktes. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich die junge Frau in der Bar zur Toilette begeben hatte. Ein Unbekannter war ihr dorthin gefolgt. In der Folge kam es in der Toilette zum Sexualdelikt, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt.