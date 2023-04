900’000 Franken erbeutet: Mann (40) haut über 1600 Firmen mit Fake-Rechnungen übers Ohr

Die Solothurner Staatsanwaltschaft klagt ihn deshalb wegen gewerbsmässigen Betrugs an.

Ein Mann hat an über 1600 neu gegründete Firmen rechnungsähnliche Formulare mit Einzahlungsscheinen versendet.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn wirft einem heute 40-jährigen Schweizer vor, zwischen 2018 und 2020 an weit über 1600 Firmengründerinnen und Firmengründer, die sich neu im Handelsregister hatten eintragen lassen, rechnungsähnliche Formulare mit Einzahlungsscheinen verschickt zu haben. «Durch den offiziellen und amtlichen Anschein des Formulars und die zeitliche Nähe zum Handelsregistereintrag gingen die Geschädigten davon aus, es handle sich dabei um amtliche Rechnungen», teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Inhaberinnen und Inhaber überwiesen daraufhin jeweils über 500 Franken an den Beschuldigten. Dieser erbeutete so insgesamt über 880’000 Franken.