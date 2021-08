Kantonsgericht Glarus - Mann (41) brutal niedergeschlagen – war sexuelle Belästigung Motiv?

Der aus Albanien stammende Beschuldigte sei in einer Beziehung und habe ein dreijähriges Kind, das mit seinem Vater in Albanien lebe. Er habe die ersten 9 Schuljahre in Albanien absolviert und habe keine Ausbildung. Er sei weder vorbestraft noch sei er zuvor in einem Gerichtsverfahren beteiligt gewesen. «Ich habe die ganze Wahrheit bereits der Staatsanwältin gesagt», sagt er. Auf Fragen des Richters zum Mord, den der Beschuldigte begangen hätte, wäre das Opfer an seinen Verletzungen gestorben, antwortet der Beschuldigte stets damit, dass er die Fragen bereits beantwortet hätte.