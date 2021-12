Mordprozess Bilten GL - Mann (41) brutal verprügelt – Täter und Anstifter zu langer Haft verurteilt

Im Herbst 2018 wurde ein damals 41-jähriger Kosovare in Bilten GL von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt. Mit Holzstielen wurde er von hinten niedergeschlagen. Daraufhin waren die Männer in einem von einer dritten Person gefahrenen Auto geflüchtet. Der schwer verletzte Mann musste mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen werden, wo er zuerst drei Tage auf der Intensivstation und danach noch weitere zehn Tage auf der neurochirurgischen Abteilung lag.

Laut Anklageschrift war die Tat in Bilten GL eine Vergeltung für einen Angriff des damals 41-Jährigen auf zwei Kosovaren im Mai 2017 vor einem Club in Birmensdorf ZH. Dazumal ging das Opfer von Bilten zusammen mit zwei anderen Männern mit Baseballschlägern auf die Kosovaren los und verletzte diese.

Tod in Kauf genommen

Die beiden verletzten Kosovaren heuerten daraufhin zwei Schläger für den Racheakt an. Diese wurden nun wegen versuchten Mordes zu je 10,5 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Sie erhielten von zwei Auftraggebern für die Ausführung der Tat 10’000 Franken. «Wer mit Holzstielen derart auf einen Menschen eindrischt, nimmt in Kauf, dass der Mensch stirbt», heisst es in der Kurzbegründung des Urteils des Glarner Kantonsgerichtes. Und «wer dies – zumindest in erster Linie – für Geld tut, der erfüllt den Mordtatbestand».