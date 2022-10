Wien : Mann (42) wirft mitten in der Nacht seinen Grill an – das ist das Ergebnis

In der Nacht auf Sonntag stand die Feuerwehr in der österreichischen Hauptstadt Wien in einem Grosseinsatz. Sieben Fahrzeuge brannten komplett aus. Sobald die Flammen gelöscht waren, rückte auch schon die Brandgruppe der Wiener Kriminalpolizei aus und untersuchte den Tatort, wie Heute.at berichtet. Die Ursache für das Inferno war zunächst unklar, auch der Verdacht der Brandstiftung stand im Raum.

42-Jähriger wird angezeigt

Keine zwölf Stunden nach dem Feuer, bei dem ein Wohnmobil, vier Autos, ein Kastenwagen sowie ein Lastwagen mit Planenaufbau in Flammen aufgegangen waren, steht die Brandursache fest: Laut einem Sprecher der Wiener Polizei dürfte ein 42-jähriger Mann schuld an dem Grossbrand mit hohem Sachschaden tragen. «Der Mann hatte unsachgemäss mit einem Grill hantiert, wodurch es in der Folge zum Brand der Fahrzeuge kam», so der Sprecher zu «Heute».