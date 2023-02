Mann (43) stibitzt Strom vom Vermieter und erhält Strafbefehl

So lud er auf Kosten seines Vermieters sein Handy auf und bezog Strom fürs Fernsehen.

Ein 43-jähriger Mann aus St. Gallen, der seit Juli 2022 in seiner jetzigen Wohnung wohnt, hat seither seine Stromrechnungen nie bezahlt. Die Stadtwerke St. Gallen stellten ihm daraufhin einige Monate später, im November 2022, den Strom ab. Der Kubaner bezahlte dann aber nicht etwa den geschuldeten Betrag, um in der Wohnung wieder Strom zu haben.

Laut der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, die dem Mann Ende Januar einen Strafbefehl schickte, verlegte der 43-Jährige stattdessen aus dem Fenster seiner Wohnung im Erdgeschoss ein Verlängerungskabel. Dieses steckte er in einer Steckdose der Gemeinschaftsterrasse ein und bezog so während etwa eines Monats unrechtmässig Strom in unbekannter Höhe.