Trübbach SG: Mann (43) stirbt bei Sturz vom Fassadengerüst 

Ein 43-jähriger Schweizer war am Dienstag in Trübbach SG damit beschäftigt, das Fassadengerüst vom Neubau eines Mehrfamilienhauses abzubrechen. Dabei stand er auf der dritten und somit obersten Gerüstplattform. Beim Versuch, die Metallabschrankungen nach unten zu werfen, verlor er das Gleichgewicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.