Brand in Zuzwil – Mann (44) lebensbedrohlich verletzt

Auch in Niederstetten SG kam es am Samstag zu einem Brand.

In Niederstetten SG kam es ebenfalls zu einem Brand in einem Haus. Verletzt wurde niemand.

Am Samstag, kurz nach 14 Uhr, kam es in einer Wohnung an der Höfackerstrasse in Zuzwil SG zu einem Brand. Die ausgerückten Rettungskräfte stellten Rauch in der obersten Wohnung fest und evakuierten das Gebäude. Die Feuerwehr fing sofort mit den Löscharbeiten an und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Der 44-jährige Bewohner der Wohnung zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.