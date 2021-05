Emmen LU - Mann (44) hatte 2,64 Promille und viel Alkohol-Leergut im Auto dabei

Am Dienstag um 17.50 Uhr erhielt die Luzerner Polizei eine Meldung, dass ein Auto in unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Eine Patrouille konnte das Auto auf der A14 in Fahrtrichtung Luzern sichten, nahm die Nachfahrt auf und stellte fest, dass das Fahrzeug auffallend langsam und in lang gezogener Schlangenlinie fuhr. Dabei kam es mit einem anderen, korrekt fahrenden Fahrzeug beinahe zu einer Streifkollision.



Bei der Ausfahrt Emmen-Süd verliess der Autofahrer die Autobahn, reagierte aber vorerst weder auf Blaulicht, Martinshorn oder die eingeschaltete «Stopp-Polizei»-Matrix. Der Patrouille gelang es aber, das Fahrzeug zu stoppen und eine Kontrolle vorzunehmen. Im Auto konnten diverse leere Behälter von alkoholischen Getränken festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemlufttest ergab laut der Mitteilung der Polizei von Mittwoch einen Wert von 1,32 mg/l, was 2,64 Promille entspricht.



Dem 44-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz wurde der Führerausweis zu Handen der Administrativbehörden abgenommen.