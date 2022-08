Chavornay VD: Mann schiesst aus seiner Wohnung auf Nachbar (44) und verletzt ihn schwer

Am Dienstag gegen 19.30 ging bei der Kantonspolizei Waadt die Meldung ein, dass in Chavornay Schüsse zu hören waren. Während die Polizeipatrouillen am Ort des Geschehens unterwegs waren, meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei und gab an, aus seiner Wohnung mehrere Schüsse auf seinen Nachbarn abgefeuert und ihn dabei schwer verletzt zu haben.