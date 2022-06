St. Gallen : Mann (45) bedroht Personen in Zug und geht mit Fäusten auf Polizisten los

In der Nacht auf Freitag kontrollierten Polizisten der St. Galler Stadtpolizei einen 45-Jährigen, der sich zuvor in einem Zug auffällig verhalten hatte. Die Situation artete aus, der Mann verbrachte die Nacht deshalb auf dem Posten.

Am Freitag, um 1.26 Uhr, ging ein Anruf bei der Polizei ein, dass ein Mann in einem Zug nach St. Gallen Personen belästigt und bedroht. Am Bahnhof St. Gallen wurde er von zwei Polizisten angehalten und kontrolliert. «Der 45-Jährige wollte weder stehen bleiben noch sich ausweisen und verhielt sich äusserst aggressiv», wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitagmittag mitteilte. «Als er die Polizisten mit Faustschlägen tätlich anging, musste der Mann zu Boden geführt werden.» Der 45-Jährige wehrte sich weiter vehement, weshalb Pfefferspray eingesetzt werden musste.