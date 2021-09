St. Gallen  - Mann (45) leblos auf Baustelle aufgefunden

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde an der Dietlistrasse in St. Gallen eine leblose männliche Person durch den Hauswart der Liegenschaft aufgefunden. Die aufgebotene Rettung und der Notarzt versuchten, den Mann zu reanimieren, was aber erfolglos blieb. Der 45-jährige Verstorbene wies schwere Kopfverletzungen auf, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen heisst. Es wird von einem Arbeitsunfall ausgegangen, wobei der Verstorbene vom Balkon im ersten Stock stürzte. Die genauen Umstände des Unfalls werden abgeklärt.