Arbeitsunfall

Mann (45) stirbt nach Sturz in Kiesgrube

Am Montag waren zwei Arbeiter mit Vorbereitungen auf Sprengarbeiten in einer Kiesgrube in Charmey FR beschäftigt. Einer von ihnen stürzte dabei so unglücklich, dass er verstarb.

1 / 5 Ein 45-järhiger Mann verletzte sich am Montag bei Vorbereitungen auf Sprengarbeiten. Kantonspolizei Freiburg Der Arbeitsunfall ereignete sich im freiburgischen Charmey. Google Maps Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. KEYSTONE/Symbolbild

Darum gehts Ein 45-jähriger Mann verlor bei einem Arbeitsunfall im freiburgischen Chermey sein Leben.

Durch einen Sturz in eine Kiesgrube zog er sich schwere Verletzungen zu.

Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet.

Die Kantonspolizei Freiburg musste am Montagmorgen wegen eines Arbeitsunfalls ausrücken. Zwei Arbeiter waren in einer Kiesgrube in Charmey FR mit Vorbereitungen auf Sprengarbeiten beschäftigt. Einer der beiden stürzte aus unbekannten Gründen in die Kiesgrube und verletzte sich an Felsblöcken, die sich am Boden der Grube befanden. Der zweite Arbeiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese leisteten vor Ort erste Hilfe.

Der 45-jährige Arbeiter aus dem Kanton Obwalden wurde daraufhin mit der Rega in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann erlag am Montagabend seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln.