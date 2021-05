Wahrscheinlicher Suizid - Mann (46) in St. Galler Untersuchungshaft gestorben

In einem Gefängnis in St. Gallen ist ein Mann in Untersuchungshaft verstorben. Wie die Kantonspolizei St. Gallen meldet, wurde der 46-Jährige tot in seiner Zelle aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann, der aus Syrien stammte, erhängt. Beamte des Gefängnisses Neugasse entdeckten den leblosen Körper am Freitagmittag kurz vor 14.20 Uhr. Rund zwei Stunden zuvor hatte der Mann noch sein Mittagessen bezogen.