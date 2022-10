Illegale Schlachtung : Mann (46) schneidet Schwein den Hals auf und lässt Innereien in Eimer zurück

Zusammen mit einem Kollegen erwarb der Beschuldigte im Juli 2021 ein Schwein von einem Landwirt. Die beiden schlachteten das Tier auf dem Vorplatz des Bauernhofes: Der Beschuldigte schoss ihm mit einem Bolzen in den Kopf und schnitt ihm den Hals auf. Anschliessend häuteten die beiden das Schwein gemeinsam und entfernten die Eingeweide. «Die Innereien liessen sie in einem Eimer zurück und das Fleisch nahm der Beschuldigte in einer Plastiktüte für seinen Eigenbedarf mit nach Hause», heisst es im Strafbefehl.