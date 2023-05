Münsingen: Sexuelle Belästigung an der Aare – Mann wird verurteilt

Etwa 59 Prozent der Schweizer Frauen wurden bereits einmal sexuell belästigt. Am häufigsten finden Belästigungen auf der Strasse, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz statt. Zahlreiche Frauen melden ausserdem, dass sie in einer Bar oder einem Club belästigt wurden.

Eine 38-jährige Frau wurde an der Aare von einem Mann sexuell belästigt. Er rieb an seinem Glied, bis dieses sichtlich erregt war.

Der Berner K.F.* war im vergangenen Sommer in Münsingen an der Aare, wo er nackt badete. Später zog er sich Unterhosen und Jeans an und blieb in der Nähe einer 38-jährigen Frau. K.F. rieb an seinem Penis, bevor er wieder im Schilf verschwand, als Boote auftauchten.