Mann (47) in Nidau BE mit Messer verletzt

Passanten haben am Abend des 4. Juni 2023 bei der Dr. Schneiderstrasse in Nidau BE einen verletzten Mann entdeckt.

Am Samstag gegen 19.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein verletzter Mann an der Dr. Schneiderstrasse in Nidau gemeldet. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen bei einer Brücke auf einen verletzten Mann, der durch Passanten betreut wurde. Eine Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Noch in der Nacht konnte er entlassen werden.