Am Erasmusplatz wurde am Donnerstag ein schwerverletzter Mann in einem Bus aufgefunden. (Symbolbild)

Am Donnerstag wurde in einem Bus in Basel ein schwerverletzter Mann aufgefunden.

Am Donnerstagabend fand ein Buschauffeur in Basel einen schwer verletzten 47-jährigen Mann in einem Bus der Linie 30, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Er alarmierte sogleich die Polizei, die kurze Zeit später mit der Sanität an der Haltestelle Erasmusplatz eintraf. Dort stellten sie fest, dass der 47-jährige Mann mehrere Stichwunden aufwies. Der Mann wurde in die Notfallstation gebracht und musste notoperiert werden.