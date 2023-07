Kanton Luzern: Kesb greift bei Millionenerbe ein

Seine Bank reichte eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb ein. Die kommt zum Schluss, dass der Mann an einer Reifestörung leide und stellte ihm einen Beistand zur Seite.

Das ist passiert

Die Geschichte nahm seinen Lauf im Jahr 2019. Die Mutter eines heute 48-jährigen Mannes aus dem Kanton Luzern verstarb und hinterliess ihm ein Vermögen in Millionenhöhe – darunter zwei Grundstücke . Je die Hälfte davon verschenkte der Mann wenige Monate nach dem Ableben seiner Mutter an seine Ehefrau. Die beiden heirateten zwei Jahre zuvor.

Deshalb schritt die Kesb ein

Wie SRF schreibt, gab der Mann nur wenige Tage nach der erfolgten Überschreibung der Grundstückanteile gegenüber seiner Bank an, dass seine Frau ihn unter Druck gesetzt und mit Gewalt gedroht habe. Er willigte ein, dass die Bank eine Gefährdungsmeldung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Luzern-Land einreichen darf. In der Folge wurde dem Erben die Berechtigung über sein Vermögen entzogen. Ausserdem erhielt er einen Beistand. Die Behörde äusserte die Befürchtung, dass der Mann durch seine Ehefrau ausgebeutet werden könnte.

Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Mann eine mittelschwere bis schwere Reifestörung. Der Gutachter kam zum Schluss, dass der Mann seine Ehefrau idealisiere, wie er es auch bei seiner Mutter getan habe. Er sei nicht in der Lage, sich gegenüber seiner Frau abzugrenzen und toleriere ihr aggressives und übergriffiges Verhalten. Wenn sie Geld und andere Vermögenswerte von ihm verlange, käme er diesem Wunsch nach eigenen Aussagen nach.

Darum kam der Fall vors Bundesgericht

Der betroffene Mann wehrte sich gegen den Kesb-Entscheid und zog diesen durch alle Instanzen. Zusätzlich gab er ein eigenes Gutachten zu seiner psychischen Verfassung in Auftrag. Sein Gutachter kam zum Ergebnis, dass der Mann einen anspruchsvollen Job ausübe, was ein schlüssiger Beweis dafür sei, dass er über emotionale Reife verfüge. Der ursprünglichen Meldung an die Kesb habe er nur zugestimmt, weil er damals nach dem Tod seiner Mutter stark überfordert gewesen sei.