Zizers GR : Mann (48) erlegt Hauskatze mit Pfeil und Bogen

Ein 48-Jähriger hat in Zizers GR eine Katze mit einem Holzpfeil angeschossen. Das Tier überlebte den Angriff nicht.

Der Angriff auf die Katze erfolgte Ende Juni in Zizers GR.

So eine Pfeilspitze tötete die Katze.

Ende Juni erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung einer Katzenhalterin, dass deren sechsjährige Katze verletzt im Garten aufgefunden worden sei. Die Familie habe die Katze, in deren Hals steckte ein gut 60 Zentimeter langer Holzpfeil, zur tierärztlichen Behandlung gebracht. Trotz der ärztlichen Behandlung verstarb die Katze am Tag der Anzeigeerstattung, wie die Kapo Graubünden am Montag mitteilte.