Widnau SG : «Er hat den Mann blutend auf dem Boden gefunden»

Am Mittwochmorgen, um 10.10 Uhr, kam es an der Industriestrasse in Widnau SG zu einem Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Mann beabsichtigte, eine Montage eines Metallprofils an der Decke vorzunehmen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen informierte, sei er dazu auf einem provisorischen Podest gestanden.