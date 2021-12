Meiringen BE – Mann (48) nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Nach einem Brand in einer Wohnung in Meiringen BE wurde am Samstag ein lebloser 48-jähriger Mann aufgefunden.

Am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Allmendstrasse in Meiringen Rauch aufsteige. Die ausgerückte Feuerwehr stellte in der Wohnung einen Brand fest und brachten diesen rasch unter Kontrolle. Im Zuge des Einsatzes wurde ein Mann leblos aufgefunden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der ausgerückte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.