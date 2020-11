In Lugano ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Die Tessiner Polizei wurde am Donnerstagabend um 20 Uhr auf eine Person aufmerksam gemacht, die in Lugano mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Der 50-jährige Schütze, bewaffnet mit einem Gewehr, konnte anschliessend von der Polizei im Eingang eines Gebäude an der Via Beltramina angehalten werden.