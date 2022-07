Ottweiler (D) : Mann (51) erschiesst Vermieterin und sich selbst – weil er die Wohnung nicht bekam

Eine Bluttat im beschaulichen Ottweiler im Saarland sorgt in Deutschland für Entsetzen: Nach einer Wohnungsabsage zieht ein Mann eine Schusswaffe und tötet eine Frau (78) und sich selbst.

Im saarländischen Ottweiler fielen am Freitag tödliche Schüsse.

Der Mann hätte noch in diesem Jahr seine bisherige Wohnung verlassen müssen.

Im Streit um eine Mietwohnung hat ein Mann in Deutschland eine 78-jährige Vermieterin erschossen und einen 79-Jährigen verletzt.

Im saarländischen Ottweiler hat am Freitagnachmittag ein 51-Jähriger in seiner Wohnung eine Frau und sich selbst getötet. Ein 79-Jähriger wurde angeschossen und schwer verletzt, sein Zustand war am Samstag stabil, wie ein Polizeisprecher sagte. Den tödlichen Schüssen ging ein Streit um eine Mietwohnung voraus. Die Polizei ermittelt die Hintergründe der Tat.