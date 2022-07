Tessin : Mann (51) nach Unfall auf Baustelle in Lebensgefahr

Ein Arbeiter wurde bei einem Unfall mit einer Gasflasche in Cugnasco schwer verletzt. (Symbolbild)

Am Dienstagmorgen, kurz nach neun Uhr, kam es auf einer Baustelle in Cugnasco im Kanton Tessin zu einem Unfall mit einer Gasflasche. Ein 51-jähriger Arbeiter wurde dabei schwer verletzt, das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Er habe Abdichtungsarbeiten auf einer Terrasse durchgeführt. Aus noch unklaren Gründen sei es zu einer Explosion gekommen.