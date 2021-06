Zürich - Mann (51) verursacht mehrere Unfälle und greift Autofahrer an

Die Stadtpolizei Zürich konnte das Auto am Limmatplatz anhalten und den Fahrer verhaften.

Ebenfalls bremste er einen Fahrer auf der Autobahn aus und griff ihn tätlich an.

Am Dienstag verursachte ein Mann zwischen Schwerzenbach und Zürich mehrere Unfälle.

Am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein VW Golf mit Zürcher Kontrollschildern auf der A1 bei Wallisellen mehrere Kollisionen verursacht habe und weitergefahren sei. Die Ermittlungen zeigten, dass ein 51-jähriger Mann nach einem Streit an seinem Wohnort in Schwerzenbach ZH mit seinem Auto weggefahren war.