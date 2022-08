Meiringen BE: Mann (53) in Kiesgrube von Pneulader überrollt – tot

In Meiringen BE ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Unfall.

Am Dienstagmorgen starb in Meiringen BE ein Mann bei einem Arbeitsunfall an der Funtenen in Meiringen. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Abend mit. Der 53-Jährige war in einer Kiesgrube aus noch zu klärenden Gründen von einem Pneulader überrollt worden.