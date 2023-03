Alpnach Dorf: Mann (53) will seinen Hund aus Fluss retten und ertrinkt selbst

Ein Mann versuchte am Donnerstagabend in Alpnach Dorf, seinen Hund aus einem Fluss zu retten.

Tödliches Unglück in Alpnach Dorf OW: Kurz vor 18 Uhr geriet ein Hund in der Kleinen Schliere in Schwierigkeiten. Der Hundehalter (53) versuchte daraufhin, seinen Hund zu retten, fiel dabei aber selbst in den Fluss, wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Er wurde durch die Wassermassen mitgerissen und im Bereich der Wasserschwellen unter Wasser gedrückt.