Femizid in Leukerbad VS - Mann (54) erschoss seine Frau (54) und dann sich selber

Die Polizei identifizierte die beiden Toten, die sie in einer Wohnung in Leukerbad VS gefunden hatte.

Am Sonntag fand eine Patrouille der Kantonspolizei Wallis in einer Wohnung in Leukerbad zwei tote Personen. Die Umstände ihres Todes waren zunächst unklar. Wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung heisst, handelt es sich bei den beiden Opfern um einen 54-jährigen Schweizer und eine 54-jährige Schweizerin, die seit rund zwei Jahren in Leukerbad zusammen in einer Mietwohnung lebten.