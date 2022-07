Poschiavo GR : Mann (54) nach zehn Minuten unter Wasser geborgen

Am Samstagnachmittag ist es am Lago di Poschiavo zu einem Badeunfall gekommen. Ein 54-jähriger Italiener musste reanimiert werden und wurde danach schwer verletzt ins Spital geflogen.

Der Italiener wurde mit der Rega ins Kantonsspital in Chur geflogen.

In diesem rund 2,5 Kilometer langen See geschah der Unfall.

Am Samstag, kurz vor 16 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass ein Mann, nach einer Abkühlung im Lago di Poschiavo, nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht sei. «Nach ersten Erkenntnissen ist der 54-jährige Italiener freiwillig ins Wasser gestiegen und konnte sich aus noch ungeklärten Gründen nicht mehr selbst hinausbegeben», teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montagmorgen mit. Zum Zeitpunkt befanden sich noch weitere Personen beim Badesee.

Seine Bekannten und weitere Personen konnten den Hergang beobachten und haben unverzüglich nach dem Mann gesucht. Zwei Mitarbeiter vom Amt für Jagd und Fischerei sind mit einem Motorboot ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt und haben bei der anschliessenden Reanimation unterstützt. Der 54-Jährige wurde in einigen Metern Tiefe gesichtet und durch eine Drittperson, welche zum Unfallzeitpunkt ebenfalls am Seeufer war, geborgen. Die Reanimation wurde unverzüglich eingeleitet und der Mann wurde mit der Rega ins Kantonspital Graubünden nach Chur überflogen. «Der Mann war bis zur Bergung rund zehn Minuten unter Wasser», sagt Anita Senti, Sprecherin der Bündner Kantonspolizei. Der Mann erlitt durch den Badeunfall schwere Verletzungen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang.