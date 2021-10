Engelberg OW - Mann (54) wird von Wurzelstock getroffen und kommt ums Leben

Im steilen Gelände unterhalb der Gerschnialp in Engelberg OW war ein Forstteam am Dienstag mit Arbeiten beschäftigt, teilte die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch mit. «Während dem Entasten eines schon liegenden Baumes löste sich etwas oberhalb ein älterer Wurzelstock, rutschte den Hang hinunter und traf einen der Forstarbeiter», heisst es in der Polizeimeldung.