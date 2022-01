Sexuelle Ausbeutung – Mann (54) wollte 9-Jährige für einige Stunden «mieten»

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, ab Frühjahr 2017 während knapp zwei Jahren im Internet Kontakt mit rund 20 minderjährigen Mädchen gehabt zu haben. Des Weiteren wird ihm zur Last gelegt, dass er wiederholt unter 16-jährige Chat-Partnerinnen verleitet zu haben, an sich selber sexuelle Handlungen vorzunehmen. Ausserdem soll er im Netz mit einer Organisation in Kontakt gestanden haben, in der Absicht ein neunjähriges Mädchen zwecks sexueller Ausbeutung für einige Stunden zu «mieten». Wie in den anderen Fällen kam es auch hier zu keinem persönlichen und körperlichen Kontakt zwischen dem Beschuldigten und dem Kind.