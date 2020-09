Er wurde in den 80er-Jahren für einen Mord verurteilt, den er nie begangen hat.

Rober DuBoise kann erstmals nach langer Zeit seine Mutter in Freiheit in den Arm nehmen.

Nach 37 Jahren ist Robert DuBoise wieder frei. Fast vier Jahrzehnte lang sass der heute 55-Jährige in Florida im Gefängnis. Ein Gericht hat am Montag ein Urteil aus dem Jahr 1983 korrigiert und den Mann freigesprochen. «Dieses Gericht hat Sie 37 Jahre im Stich gelassen», zitiert «The Guardian» den Richter Christopher Nash.

DuBoise wurde in den 80er-Jahren für den Mord an Barbara Grams verurteilt. Die 19-Jährige wurde auf dem Heimweg von der Arbeit vergewaltigt und getötet. Obwohl der damals 18-Jährige immer seine Unschuld beteuerte, kassierte er eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Wachsabdruck seiner Zähne wurde mit dem Bissabdruck auf der Wange des Opfers in Verbindung gebracht.