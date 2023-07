St. Gallen: Mann fährt auf E-Roller Polizei davon

Doch als der Elektroroller-Fahrer die Polizei entdeckte, ergriff er die Flucht. «Er fuhr in Richtung eines Parkplatzes, vorbei an einer geschlossenen Schranke und zu einer Laderampe. Dort versteckte er sich kniend in einer Ecke der Rampe hinter einem Container», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, den der 57-Jährige nun erhielt.