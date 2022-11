Basel: Mann (58) sagt «Nein» – da attackiert ihn Bettler mit Stichwaffe

20min/Steve Last

Eingang des Basler Universitätsspital. Am Sonntag wurde gegen 11.20 Uhr ein Mann (58) von einem Unbekannten vor der Notfallstation des Universitätsspital Basel-Stadt angegriffen.

Gegen 11.20 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann am Petersgraben vor dem Universitätsspital in Basel von einem unbekannten Mann angegriffen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Täter habe zunächst nach Bargeld gefragt. Als eine ablehnende Antwort kam, verletzte er den Mann mit einer Stichwaffe und flüchtete durch den Petersgraben Richtung Petersplatz.