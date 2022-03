Solothurner Gerichtsfall : Mann (58) schubste seinen eigenen Anwalt durch eine Glasscheibe

Ein 58-jähriger Mann fügte seinem Rechtsanwalt bei einem Streit eine Kopfverletzung zu. Dafür hat ihn das Solothurner Obergericht nun verurteilt.

Unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung war ein 58-jähriger IV-Rentner vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern im November 2020 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Dies, weil er seinen Anwalt im August 2017 durch eine grosse Glasscheibenwand in seiner Kanzlei gestossen hatte. Der Geschädigte erlitt eine Kopfverletzung und eine sechs Zentimeter tiefe Schnittwunde am oberen Muskel der einen Gesässseite.

Weil der IV-Rentner das Urteil weiterzog, kam es am Mittwoch zur Verhandlung am Obergericht, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Wie der Beschuldigte aussagte, habe er seinen Anwalt wegen einer Verfahrensfrist mehrfach kontaktieren wollen, dieser habe seine Anrufe jedoch ignoriert. Erst als er es mit einer anderen Nummer versuchte, sei der Anwalt ans Telefon gegangen. Daraufhin sei er unangemeldet in die Kanzlei gefahren, wo es ein Gerangel gegeben habe und sie seien beide durch die Scheibe gefallen. Auch er habe eine Verletzung der Kopfhaut erlitten, so der Angeklagte.