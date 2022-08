Brügg BE: Mann (58) stürzt in leere Schleuse und stirbt 4 Tage später

Die Kapo Bern bestätigte am Mittwoch die Bergung einer schwer verletzten Person aus einem Kanal in Biel.

Bei Unterhaltsarbeiten an einer Schleuse in Brügg fiel am vergangenen Mittwoch ein Mann mehrere Meter in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt, ist der 58-Jährige am Sonntag verstorben.