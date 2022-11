Hüttlingen TG: Mann (59) verstirbt nach Unfall im Spital

Am Dienstagmittag war gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn A7 in Richtung Konstanz unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der Mann Höhe Hüttlingen das Bewusstsein, worauf das Auto mehrmals mit der Mittelleitplanke kollidierte und einen Lieferwagen streifte, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.