Niederuzwil SG: Stichverletzung im Bauchbereich – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, kurz nach 18.20 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem verletzten Mann in Oberuzwil SG. Der 60-jährige Schweizer wies eine Stichverletzung im Bauchbereich auf, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.