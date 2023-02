Zwingen BL: Mann (62) kocht betrunken – 119’000 Franken Schaden

Am Sonntagnachmittag, 24. Juni 2021, verursachte ein damals 62-jähriger Mann einen Brand einer ganzen Liegenschaft. Die Feuerwehr musste ausrücken. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von 100’000 Franken.

Laut damaliger Meldung der Polizei Basel-Landschaft ging am Sonntagnachmittag Ende Juni gegen 15.40 Uhr bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, dass es in einer Liegenschaft an der Laufenstrasse in Zwingen zu einem Brandausbruch kam. «Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort drang bereits starker Rauch aus der Liegenschaft», so die Polizei. Dabei habe der Brand von der Feuerwehr im ersten Stock lokalisiert, eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden können.