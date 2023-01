Raubüberfall in Zug – Tatverdächtiger festgenommen

In diesem Quartier wurde der Mann in seinem Einfamilienhaus überfallen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Ein 63-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen in seinem Einfamilienhaus in Zug überfallen.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 63-jähriger Mann in seinem Haus am Chamer Fussweg in Seenähe von mehreren Männern überfallen. Sie überfielen den 63-jährigen Bewohner in seinem Schlafzimmer und erbeuteten Bargeld, Schmuckgegenstände sowie eine Uhr. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.