Sissach BL: Mann (63) mit Stichwaffe in Wohnung getötet, Tatverdächtiger festgenommen

Die Tat geschah in einer Wohnung in der Postgasse in Sissach.

Am Dienstag kam es in einer Wohnung an der Postgasse in Sissach im Kanton Baselland zu einem Gewaltdelikt, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde eine Person getötet. Die Polizei Basel-Landschaft konnte eine der Tat dringend verdächtige Person festnehmen.