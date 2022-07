Lörrach (D): Mann (64) schiesst mit Revolver auf Wohnungstüre

Ein 64-Jähriger hat am Montag auf die Türe einer Wohnung in Lörrach-Stetten (D) geschossen. Er konnte von der Polizei festgenommen werden.

Am Montag habe ein 64-jähriger Mann mit einem grosskalibrigen Revolver durch die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach-Stetten geschossen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe gegen 0.50 Uhr sollen sich mehrere Personen innerhalb der Wohnung befunden haben. Es wurde aber niemand verletzt. Der Schütze konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.