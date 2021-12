Femizid in Grand-Saconnex – Mann (65) erstickt Ehefrau mit Kissen

Die Staatsanwaltschaft hat am 17. Dezember beim Kriminalgericht eine Anklageschrift gegen einen 1950 geborenen Beschuldigten eingereicht. Sie wirft ihm vor, seine Ehefrau in Grand-Saconnex getötet zu haben. Die Anklageschrift beschuldigt den Mann, der zum Zeitpunkt der Tat 65 Jahre alt war, seine Ehefrau in ihrer Wohnung in der Nacht vom 28. auf den 29. Februar 2016 getötet zu haben.